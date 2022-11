A Pelt, Dennis Fransen devient le plus jeune bourgmestre de Belgique

Frank Smeets aura été le premier bourgmestre de la commune fusionnée de Pelt et est actif depuis 30 ans en politique. Ces derniers temps, il sentait le poids de ses responsabilités maïorales peser de plus en plus lourd, tout en estimant qu’il était temps de faire place à la jeune génération. "J’ai considéré la fusion d’Overpelt et Neerpelt, qui ont formé ensemble la commune de Pelt, comme la tâche la plus importante à réaliser pour la commune. Maintenant que cette fusion a réussi, il est temps de passer le relais aux plus jeunes", indiquait Frank Smeets à Radio 2.

"Je me suis toujours engagé corps et âme dans ma fonction de bourgmestre, mais maintenant que mon 60e anniversaire approche, je trouve qu’il est temps de faire d’autres choses dans ma vie. Dans notre parti, je vois des jeunes gens plein de talents qui sont prêts, qui pétillent d’enthousiasme. Cela m’a réconforté et permis de passer le relais. Au sein de la fraction CD&V, nous avons voté à l’unanimité pour Dennis Fransen (27 ans) comme candidat à ma succession", indiquait Frank Smeets.