D’ici 2027 les autoroutes flamandes seront toutes munies d’un éclairage LED

A l’heure actuelle on dénombre environ 30.000 poteaux d’éclairage sur les autoroutes de Flandre, dont 40% sont déjà munis d’ampoules LED. La ministre régionale de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters veut accélérer le remplacement de ces lumières et a donc chargé l’Agence flamande des Routes et de la Circulation de remplacer le reste des ampoules pour parvenir à un éclairage entièrement LED d’ici 2027 - soit trois ans plus tôt que ce qui avait été prévu initialement, indique l’hebdomadaire dominical De Zondag.