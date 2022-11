L'auteur de l'attaque mortelle sur un policier à Schaerbeek placé sous mandat d'arrêt

Quant à l'auteur, Yassine Mahi, il a également été hospitalisé. Il est déjà connu des services de police et de justice. Il a été condamné pour des faits de droits commun et incarcéré entre 2013 et 2019. Il figure sur la liste de l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) comme individu extrémiste potentiellement violent. Le matin des faits, il s'était présenté dans un commissariat d'Evere où il avait exprimé de la haine envers la police et demandé à être pris en charge au niveau psychologique.

La police a dès lors contacté le magistrat de garde du parquet de Bruxelles, demandant de lancer la procédure de mise en observation psychiatrique. Mais il est apparu que les critères n'étaient pas remplis, étant donné que l'individu se disait prêt à se faire admettre à l'hôpital volontairement. L’homme avait quitté l’hôpital Saint-Luc après le départ des policiers qui l’y avaient amené et avant d’être pris en charge. Il s’est attaqué aux deux policiers quelques heures plus tard.

Une enquête est en cours sur cette agression mortelle, dirigée par le parquet fédéral. Un juge d'instruction antiterroriste a été désigné pour mener les investigations.