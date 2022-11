La famille de l’agent poignardé lui rend hommage : "Thomas était un homme passionné qui détestait l’injustice"

"Notre famille, fortement touchée par le drame qu'elle vit demande un peu de compréhension. Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant eu une pensée, une attention pour Thomas et pour notre famille. Mais nous ne souhaitons pas nous exprimer dans les Médias au-delà de ce communiqué. Il y aura un temps pour le faire".

"Aujourd'hui et pour les prochains jours nous, familles, proches et amis, allons nous consacrer à Thomas, à le veiller, à l'honorer pour le compagnon, le fils, le frère, le cousin, l'ami qu'il est et qu'il restera".

La famille y joint une photo (ci-dessus) qu’elle aimerait bien voir utilisée "en souvenir de notre enfant, un homme généreux, fidèle à ses choix, qui détestait l’injustice, passionné et impliqué, tant dans sa vie privée que professionnelle". La communication est signée par les parents, frère, sœur et la compagne de Thomas Montjoie.