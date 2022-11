Maarten Truijen est le nouveau Mister Gay Belgium

Le Limbourgeois de 33 ans a été élu samedi soir nouveau Mister Gay Belgium. Il prend la relève de Joren Houtevels, élu en 2020 et qui avait gardé son titre l'an passé en raison de la pandémie. Truijen (photo) sera pendant un an ambassadeur de la communauté belge LGBTQ+. Il affirme vouloir rendre le monde meilleur et répandre de l’amour autour de lui.