Pas moins de 20% des Belges seraient prêts à renoncer à la démocratie, d’après un sondage

Par ailleurs, la police et le système judiciaire ont perdu, ou du moins ne bénéficient pas du soutien de près de la moitié de la population, met en lumière le sondage. Ainsi, en 2022, à peine un sondé sur deux (53,2%) se sent, dans la vie de tous les jours, protégé par la police et le système judiciaire en Belgique, tandis que 46,8% ne se sentent pas protégés.