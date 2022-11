Une crèche du Brabant flamand fermée après qu'un enfant a été attaché à un lit avec du ruban adhésif

"Après un signalement datant du jeudi 10 novembre, la licence de la crèche 'Mippie et Moppie 2' a été suspendue en urgence, car nous sommes sérieusement préoccupés par l'approche pédagogique et la sécurité des enfants", a indiqué l'agence Opgroeien.

"Les responsables de la crèche peuvent faire appel de cette décision, mais l'objection n'aura pas d'effet suspensif. Il n'y a donc plus aucun enfant qui peut être pris en charge. Le dossier est actuellement à l'étude de manière plus approfondie avant qu'une décision définitive ne soit prise concernant la licence. La crèche ne pourra rouvrir qu'à condition que ses responsables puissent garantir la sécurité des enfants".

L'agence avait déjà été alertée une première fois le 7 novembre, trois jours avant de recevoir une photo sur laquelle on pouvait apercevoir un enfant accroché avec du ruban adhésif à son lit.

"Mippie et Moppie 2" est l'une des six implantations du même groupe dans plusieurs communes différentes. Les autres enceintes, situées à Hofstade, Keerbergen, Eppegem, Werde et Zemst ne sont pas concernées par cette enquête.