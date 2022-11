L'institut Vias recommande une interdiction de vente du gaz hilarant

La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters (Open VLD) soutient aussi l'appel de Vias, tout comme le parti démocrate-chrétien flamand CD&V. Dans le cadre de la dixième enquête nationale sur la sécurité routière de Vias, datant de janvier de cette année, 8 % des conducteurs ont admis avoir conduit au moins une fois par mois après avoir utilisé du protoxyde d'azote. Il s’agissait en particulier de conducteurs dans la tranche d’âge des 18 à 34 ans (19 %).

En Wallonie, on note une forte augmentation par rapport à 2021 chez les jeunes conducteurs masculins : de 12 à 26 % d’utilisateurs. En Flandre, cela concerne un jeune conducteur masculin sur 5 (20%) qui utilise du gaz hilarant mensuellement au volant. A Bruxelles, la proportion est d'environ 1 sur 3.

Le gaz hilarant est souvent associé à l'alcool, pour 61% des jeunes conducteurs âgés de 18 à 34 ans. La police trouve également de plus en plus de grandes bouteilles de gaz hilarant et plus seulement de petites ampoules.