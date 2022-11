Les syndicats de police manifestent avant le Te Deum pour la Fête du roi

Les syndicats de police SLFP Police, CSC Police et SNPS ont mené une action de protestation contre le gouvernement fédéral ce mardi à l'occasion du Te Deum de la Fête du roi. Les organisations syndicales ont occupé toute la place de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles - où est célébré le Te Deum - pour se faire entendre. Le roi Albert II et la reine Paola, la princesse Astrid et le prince Lorenz, le prince Laurent et la princesse Claire sont venus assister au Te Deum, auquel le roi n’est jamais lui-même présent. La princesse Delphine était absente.