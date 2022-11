Quelque 221 couples reproducteurs de cigognes en 2022, c’est un record

Ces 221 nids occupés s'inscrivent dans une série de records annuels consécutifs. S'appuyant sur des sources remontant à plusieurs siècles, l’association flamande Natuurpunt affirme qu'il s'agit du plus grand nombre de couples jamais enregistré dans notre pays. En Belgique, 73% des couples nicheurs se trouvent cette année en Flandre.

La plupart ont fait leur nid dans deux zones. La première est située dans la province d'Anvers, dans le parc animalier de Planckendael et ses environs. La seconde se trouve dans la province de Flandre occidentale dans les communes de Knokke-Heist, à la réserve naturelle du Zwin et ses environs et dans la commune de Damme.

Les couples reproducteurs étaient, jusqu'à il y a quelques années, concentrés au Zwin et à Planckendael, les sites de reproduction d'origine. Mais c’est en train de changer, affirme le Natuurpunt qui constate que maintenant les cigognes nichent dans chaque province flamande.