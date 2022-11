Une douzaine de consuls honoraires belges impliqués dans des affaires douteuses

La Belgique compte actuellement 276 consuls honoraires dans 111 pays. L’enquête baptisée "Shadow Diplomats" révèle qu’il s’agit avant tout d’avocats mais aussi de chefs d’entreprises ou d’hommes d’affaires plus âgés et riches qui possèdent un large réseau de contacts intéressants. Ces diplomates volontaires, qui ne doivent pas nécessairement avoir la nationalité belge, sont censés fournir une assistance aux ressortissants belges présents sur le territoire dont ils sont responsables (par exemple lors d’un décès, d’un vol, d’une perte de papiers officiels, d’un accident ou d’une crise sanitaire). Ces particuliers exercent leur fonction consulaire à titre bénévole, en plus de leur activité professionnelle.

"C’est la première fois que nous avons pu mener une enquête sur les consuls honoraires dans le monde", indiquait Lars Bové (photo), journaliste d’investigation du quotidien financier De Tijd. "En Belgique aussi la fonction de consul est entourée d’un rideau de fumée. Ils n’ont souvent pas la nationalité belge, ne sont parfois jamais venus en Belgique et ne parlent aucune de nos langues nationales. Les Affaires étrangères ne révèlent pratiquement jamais comment ces consuls honoraires sont choisis, quel est leur passé et quelles sont leurs tâches exactes. Cela suscite tout de même des questions", estime le journaliste.