Le musée anversois De Reede ajoute une litho du "Cri" de Munch à sa collection

De par le monde, il n’existe que trente lithographies (noir et blanc à l’encre sur papier) de cette version du "Cri" et seuls dix musées dans cinq pays exposent la reproduction à leur public. Comme ce sera le cas au musée anversois De Reede. Ainsi, onze musées possèdent maintenant un exemplaire de la litho : cinq aux USA, deux en Norvège, deux en Allemagne, un en Suède et De Reede à Anvers.

Il aura fallu longtemps avant d’y arriver, indiquait Harry Rutten de la Fondation De Reede à VRT NWS. "Le premier essai remonte à 2019. Il s’agit d’une œuvre qui intéresse tout le monde".

Le musée privé anversois est spécialisé dans les impressions et lithographies, plus précisément les travaux graphiques et sur papier. Il possède maintenant 34 oeuvres graphiques de Munch. Dans aucune ville au monde on ne trouve autant de lithographies de l’artiste rassemblées, si ce n’est à Oslo, la ville natale d’Edvard Munch.