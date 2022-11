Mondial au Qatar : le village des supporters abandonné à Vilvorde

"Comme il n'était pas possible pour la plupart des supporters de se rendre au Qatar, nous voulions amener la Coupe du Monde jusqu'à eux. Mais nous avons vendu beaucoup moins de billets que prévu, et force est de constater que, pour le moment, les événements avec des grands écrans attirent moins de monde que les autres années. C'est donc à contrecœur que nous avons dû décider d'annuler toute l'organisation de notre village des supporters", a expliqué Manu Leroy, le directeur Marketing et Communication de l'URBSFA.

La fédération belge de football précise que tous les supporters qui ont acheté leurs billets en vue de cet événement seront remboursés.

La VRT diffusera les matchs des Diables Rouges en direct, avec une présentation effectuée depuis un studio aménagé dans le Cirque d’hiver à Gand.