Acheminé depuis Raeren, le sapin de Noël trône sur la Grand-Place de Bruxelles

Le sapin est arrivé sur la Grand-Place, posé sur une grande remorque d’un convoi exceptionnel. Il a été soulevé à l'aide d'une grue et placé dans le trou prévu à cet effet au milieu des pavés de la Grand-Place historique. Les premiers passants ont pu assister à ce spectacle impressionnant.

Âgé de 40 ans, cet imposant sapin Nordmann a une belle forme conique. L'arbre a été abattu mercredi dans le jardin d'une famille de Raeren. Après de nombreuses années, il était devenu un peu grand et enlevait trop de lumière aux résidents. Il devenait aussi inquiétant par temps d’intempéries. Les propriétaires ont donc décidé de le céder à la Ville de Bruxelles.

L'arbre de Noël sera décoré les 18 et 19 novembre de 600 boules de couleur champagne et de deux kilomètres de guirlandes lumineuses LED. Le 25 novembre à 18 heures, le sapin s'illuminera pour la première fois afin de marquer le coup d'envoi de la 22e édition des Plaisirs d'Hiver. Un spectacle son et lumière aura également lieu sur la Grand-Place du 25 novembre au 1er janvier à différentes heures.

"Le moment est venu. Avec l'arrivée du traditionnel sapin de Noël, la saison des fêtes à Bruxelles est officiellement inaugurée", annoncent le bourgmestre Philippe Close et l'échevine des Grands Evénements et du Tourisme Delphine Houba.