"It’s Deviltime" : avec humour, le roi Philippe soutient les Diables Rouges

Dans cette vidéo, qui fait penser aux vidéos de la Reine d'Angleterre avec James Bond ou l'ours Paddington, on voit tout d'abord le sélectionneur fédéral Roberto Martinez arriver au Palais où il découvre sur une table un carnet de schémas tactiques du roi. Le souverain dirige ensuite un entraînement des Diables Rouges en donnant des consignes tactiques aux joueurs. Avec un plaisir évident.

D’après le porte-parole du Palais, Xavier Baert, le roi Philippe a pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, à la fois au Palais royal et au Centre national de Tubize, où les Diables s’entrainaient avant de partir pour le Koweït. Il a même fait des suggestions pour le scénario.

"Le roi suit cette génération dorée de Diables rouges depuis le début. Il est souverain depuis 2013, alors que leur premier grand Mondial a eu lieu au Brésil en 2014. Il a souvent rencontré les joueurs et connait la plupart d’entre eux", précisait Xavier Baert. Le roi n’est d’ailleurs pas le seul de la famille à soutenir l’équipe nationale sans relâche : la reine Mathilde (photo archives ) et leurs deux fils Gabriël et Emmanuel sont également de grands supporters.