Pluie et vent: un nouveau record de 425 km de bouchons sur nos autoroutes

Selon le Centre flamand pour la circulation routière, les mois d’octobre et de novembre souvent humides connaissent chaque année de gros embouteillages.

La situation de ce jeudi matin était un peu inhabituelle : "Les files ont commencé à apparaître dès 5h30 du matin, ce qui est plus tôt que d’habitude. Et vers 9h30, les autoroutes étaient encore extrêmement bouchées. Normalement, à cette heure-là, la situation commence à se normaliser et la circulation routière reprend son rythme habituel", indiquait Peter Bruyninckx du Centre flamand.