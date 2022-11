Procédure disciplinaire contre 13 étudiants de la KUL après un baptême "risqué et irresponsable"

Au moment des faits, le cercle étudiant ZOV était l’un des rares qui n'avaient pas encore signé la charte de baptême de la KU Leuven. Celle-ci a été renouvelée cette année académique et le cercle l'a signée, après le baptême irresponsable. "Un nouveau drame a heureusement été évité, mais de justesse. Cela montre que nous devons continuer à travailler dur et à rester vigilants", a déclaré Luc Sels. Le recteur estime qu’il est important, à chaque rentrée académique, de rappeler les consignes de sécurité et règles des baptêmes aux étudiants, et notamment aux nouveaux.

Au micro de VRT NWS, le recteur soulignait d’autre part l’excellente collaboration avec les cercles étudiants et les représentants des étudiants, l’accent qui est mis sur la diversité au sein de l’université et un accueil plus chaleureux des nouveaux étudiants.

Luc Sels reconnaît néanmoins des similitudes entre cette affaire et celle du baptême tragique de l’étudiant Sanda Dia (photo), au sein du cercle Reuzegom. Il s'agissait aussi d'un baptême organisé par un centre régional d'étudiants en dehors de Louvain où des quantités d'alcool excessives ont été consommées et des épreuves physiques extrêmes ont été imposées, expliquait le recteur visiblement ému.