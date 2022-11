Baptême irresponsable: 6 étudiants seront exclus de la KU Leuven de 2 à 4 ans

Les treize étudiants de la KU Leuven membres du cercle régional d’étudiants ZOV (Zuid-Oost-Vlaamse) qui font l’objet d’une procédure disciplinaire - à la suite d’un baptême organisé en novembre 2021 hors de l’université qui a failli entrainer la mort d’un étudiant mis à l’épreuve - ne feront pas appel des sanctions que leur a imposées la KU Leuven. C’est ce qu’a annoncé ce vendredi leur avocat, Jan Temmerman. La procédure disciplinaire est ainsi terminée. Six étudiants seront exclus de l'université pendant 2 à 4 années académiques. Six autres seront suspendus pendant un an. Le treizième ne reçoit pas de sanction. Il est en effet apparu qu’il n’a pas participé au baptême.