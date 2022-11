La Secrétaire d’Etat au Budget Eva De Bleeker démissionne, Alexia Bertrand lui succède en passant du MR à Open VLD

En octobre dernier, le gouvernement fédéral s’accordait sur le budget pour les deux années à venir. Les chiffres remis à la fin de la semaine dernière au Parlement par la Secrétaire d’Etat au Budget Eva De Bleeker comprenaient cependant déjà les coûts provenant de la réduction définitive de la TVA sur l’énergie, celle-ci passant de 21% à 6%. Conséquence, le déficit budgétaire annoncé passait ainsi de 2,9% à 3,4% du PIB, ce qui représente en valeur absolue un trou de 1,7 milliard d'euros en plus, comme ne manquait pas de le souligner la N-VA.

Une réforme des accises accompagne la mesure de réduction de la TVA, et doit en principe la rendre neutre budgétairement, mais l'agenda de sa mise en œuvre n'est pas encore connu. Pour cette raison, le budget ne l'intègre pas encore, soulignait le cabinet De Bleeker. Interrogé en séance plénière par l'opposition, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) confirmait cette "erreur matérielle", qu'il a dit regretter. Dans un budget, "trois documents sont importants: la notification budgétaire, la loi-programme et la justification. Ce 3e document, le justificatif, ne correspondait pas au 1e et 2e documents", expliquait De Croo (photo), sans nommer de responsable. "Lorsque la crise diminuera, les mesures provisoires (paquet de base, provision Ukraine) vont prendre fin. Le justificatif semblait indiquer que ce seraient des mesures permanentes. Tout le monde sait bien que cela ne correspond pas aux mesures prises par le gouvernement".