Maltraitances dans des crèches: l’administratrice de l'agence flamande Opgroeien démissionne

Depuis plusieurs mois, la Flandre est secouée par des affaires de négligences et de maltraitance dans diverses crèches, certains cas ayant même mené au décès d’un jeune enfant. Deux nouveaux cas révélés ces derniers jours à Audenarde (Flandre orientale) et Keerbergen (Brabant flamand) ont accru encore un peu plus la pression sur "Opgroeien", équivalent flamand de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), et son administratrice générale Katrien Verhegge. D’autant plus qu’il est apparu que dans plusieurs cas des plaintes avaient été déposées à diverses reprises au cours des dernières années, sans que les crèches concernées ne soient fermées.

A la suite de nouvelles révélations d'abus, plusieurs partis politiques avaient publiquement retiré leur confiance dans la direction. Après 15 ans à la tête de cette institution, Katrien Verhegge a préféré se retirer face à une position qui était devenue de facto intenable. La ministre de la Santé Hilde Crevits indiquait ce vendredi à VRT NWS que Verhegge avait estimé elle-même qu’elle devait démissionner de sa fonction.

Dans l'attente de la désignation d'un successeur, d’ici quatre mois environ, c'est le directeur général de l'agence, Bruno Vanobbergen (photo), qui assumera la gestion d'Opgroeien à titre intérimaire. Il est connu auprès du large public en Flandre entant qu’ancien commissaire aux droits de l’Enfant.