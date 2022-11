Une haie d’honneur sans fin, 2.000 collègues et une minute de silence nationale aux funérailles de l’agent poignardé

En début de cérémonie, le père de Thomas Monjoie a livré un témoignage poignant. "Papa et maman sont là, n'aie pas peur!", t'avons-nous souvent répété. Depuis ce jeudi 10 novembre, c'est maman et papa qui ont peur. Peur de la vie sans toi". La compagne et le beau-père du policier lui ont à leur tour rendu hommage. "Ma vie a perdu sa saveur", a notamment déclaré Elodie, après avoir rappelé de nombreux moments de bonheur de leur vie commune. "Merci d'avoir été toi, tu resteras toujours avec nous", a ensuite conclu le père de la compagne du défunt.

Les amis de Thomas Monjoie se sont rappelés d'innombrables bons moments communs. "Il faisait toujours l'unanimité, il n'avait aucun ennemi. La vie est injuste. Notre tristesse se transforme en souvenirs de joie. Adieu Thomas", a notamment exprimé l'une de ses amies de Waremme. "Monjoie, que je vive à travers ta famille et tes amis", a conclu un autre camarade du policier. Les différents témoignages étaient entrecoupés de chansons qu'affectionnait le jeune défunt.

Avant le début de la cérémonie, le bourgmestre de Waremme s'était également rappelé de Thomas Monjoie lorsque le jeune policier avait effectué ses stages dans la zone de Hesbaye. "Lorsque Thomas est venu dans notre zone en 2018, je l'ai accueilli. Le chef de zone me l'a présenté puis je l'ai revu à plusieurs reprises. Il nous a laissé à tous une fort bonne impression", expliquait Jacques Chabot. Concernant les événements, le bourgmestre se dit atterré. "C'est affreux. Il faut certes laisser faire le temps et la justice. Je respecte le vœu des parents de Thomas lorsqu'ils disent qu'il ne faut pas attiser la haine. Il n'empêche qu'il persiste une source d'incompréhensions et que des mécanismes n'ont manifestement pas fonctionné", a encore relevé le maïeur.