Des images uniques montrent 12 des 13 loups du Limbourg circulant en meute

Ces images uniques de la meute de loups du Limbourg ont été tournées dans la nuit de jeudi à vendredi. On y voit 12 des 13 loups courir dans une prairie à Sonnis-Helchteren. C'est la première fois qu'autant de loups ont pu être filmés en dehors des domaines militaires.

Habituellement, les loups ne sortent pas en si grand nombre. Les proies qu’ils chassent en Belgique - chevreuils et sangliers - peuvent en effet facilement être tués par un adulte solitaire.

Il existe cependant une explication à cette grande sortie en meute. Il s’agissait en quelques sortes d’une expédition scolaire : les petits qui sont nés cette année doivent en effet être formés et apprendre à connaître la région. Les images montrent ainsi huit louveteaux, deux jeunes d'un an, et des parents plus expérimentés.

Découvrez ci-dessous les images filmées par la caméra de Robby Scheelen :