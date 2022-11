Explosion de crevettes au large des côtes belges et néerlandaises : "Des prises de 4.000 kilos en quelques jours"

Une explosion de crevettes est généralement difficile à prévoir, explique encore le biologiste marin. "En fait, une telle explosion peut se produire à tout moment de l'année. La nature nous réserve souvent des surprises."

"L’explosion actuelle est probablement due à une bande au large des côtes qui combine une nourriture abondante et une température idéale pour que les crevettes s'y développent". Mais comme le temps se refroidit considérablement depuis quelques jours, Willem den Heijer s’attend à ce que les crevettes migrent très bientôt vers des eaux plus profondes, où il fait un peu plus chaud.