Trop de cocaïne à détruire : le retard dans l'incinération de la drogue est dû à un "problème logistique"

Le procureur d'Anvers Franky De Keyser a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme auprès du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) il y a quelques semaines. Le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever (N-VA), s'est également entretenu avec le ministre à ce sujet. Les deux cabinets affirment rechercher ensemble des solutions.

De son côté, l'agence publique flamande entend bien résoudre le problème le plus rapidement possible. "Les déchets de cocaïne sont des déchets dangereux. Ils ne sont pas autorisés dans n'importe quel four d'incinération", explique le porte-parole de l'Ovam, Jan Verheyen.

"En principe, il y a suffisamment de capacité pour les traiter, ce n'est pas le souci", poursuit-il. Mais des problèmes logistiques entrent en jeu et les responsables de l'agence travaillent à les résoudre au plus vite, dans les jours et semaines à venir. Des contacts intenses en ce sens ont déjà eu lieu en fin de semaine et se poursuivront la semaine prochaine "pour apporter une solution dans les meilleurs délais".

La douane, la police et la justice ont saisi près de 90 tonnes de cocaïne dans le port d'Anvers en 2021. Un record historique qui, selon toute vraisemblance, sera à nouveau battu cette année. La douane estime en effet que la barre des 100 tonnes pourrait être atteinte en 2022.