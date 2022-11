Un commerçant sur quatre envisage d'arrêter son activité : "C'est alarmant à de très nombreux égards"

La confiance dans le gouvernement semble également s'étioler, constate le SNI. Plus de 8 commerçants sur 10 (84%) ne se sentent en effet plus soutenus et la moitié d'entre eux estiment d'ailleurs que les mesures de soutien actuelles sont insuffisantes.

"Nous appelons donc une nouvelle fois le gouvernement à s'engager beaucoup plus dans le dialogue avec les commerçants et les indépendants en général. Ils ont besoin de mesures plus adaptées, sinon l'effet domino provoqué par les faillites se poursuivra", met en garde l'organisation d'indépendants.