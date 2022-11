Comment expliquer qu’il y ait plus d’embouteillages qu’avant l’épidémie de corona, malgré le télétravail ?

Le reste de l’explosion du trafic routier provient des camions, qui prennent en moyenne deux fois et demie plus de place que les voitures. Ils sont plus nombreux sur nos routes actuellement qu’avant l’épidémie de Covid. Le commerce en ligne a en effet pris beaucoup d’ampleur pendant le confinement et cette habitude s’est incrustée.

L’e-commerce génère aussi une logistique globale plus intense étant donné que de nombreux produits achetés en ligne viennent d’autres continents. Ils arrivent dans nos ports et aéroports et sont redistribués en grande partie via des poids lourds. En 2021, l’importation de puces électroniques pour les voitures a de surcroit rattrapé un retard pris pendant la pandémie.

En octobre dernier, les camions ont effectué sur nos routes principales pas moins de 12,3 millions de kilomètres par jour ouvrable moyen. Ces chiffres confirment les pronostics du Bureau fédéral du Plan concernant la mobilité sur nos routes d’ici 2040 : le trafic de passagers devrait augmenter de 8% seulement, alors que le transport de marchandises devrait gonfler de plus de 20% au cours des 18 ans à venir. Si les marchandises ne sont pas transportées davantage via les voies fluviales et le rail d’ici là, la vitesse moyenne sur nos autoroutes baissera de 10 à 15% d’ici 2040 en raison de la multiplication des embouteillages, a calculé le Bureau du Plan.

Pour expliquer la sévérité des embouteillages en octobre dernier, Hajo Beeckman (VRT NWS) pointe aussi encore de nombreux travaux sur les routes, à commencer par les réparations d’urgence au viaduc de Merksem (photo), qui a plusieurs reprises ont totalement bloqué la circulation autour d’Anvers.