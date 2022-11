Piet Vande Casteele a été élu "Premier Cuisinier de Belgique 2023"

La finale de ce concours qui voit s'affronter des talents de la gastronomie belge était organisée à l'occasion de la première journée de l'Horeca Expo de Gand. Les finalistes devaient préparer trois plats. Ils ont d'abord servi une soupe de poisson avec prises accessoires, suivie par un dos de chevreuil avec chicons de pleine terre. Ils ont terminé avec trois mini-desserts, dont un au chocolat.

Les quatre chefs en compétition devaient préparer ce menu en six heures de temps maximum. Les autres finalistes étaient Diego De Baets (41 ans), chef du Casino à Ostende, Thomas Dejonckheere (32 ans), chef du Mania-k Rooftopbar à Roulers, et Cedric Van der Elst (24 ans), pâtissier du restaurant Sir Kwinten à Lennik.

Le chef étoilée Peter Goossens, du restaurant Hof van Cleve, avait constitué le jury de ce concours. C’est finalement Piet Vande Casteele qui a terminé gagnant.

Le jeune chef de 24 ans a étudié à l’école hôtelière Ter Duinen à Coxyde et avait déjà pris part en 2019 au concours Bocuse d’Or en tant que commis. Piet Vande Casteele est ravi de sa nouvelle distinction et soulagé : "Pour notre entreprise de catering, cela aura été une lourde année, avec de nombreuses fêtes. Je voulais en plus participer à ce concours, pour lequel nous avons beaucoup travaillé. Il aura fallu ce battre pour cette victoire. C’est un très beau concours", confiait le gagnant à Radio 2.