La Commission européenne critique le projet de budget belge: "Des mesures énergétiques pas assez ciblées"

La Commission européenne estime que le budget de la Belgique n’est que "partiellement aligné" sur les directives émises le 12 juillet dernier par le Conseil de l’Union européenne. Ce dernier demandait à la Belgique de mener une politique budgétaire "prudente". Notre pays devait ainsi reprendre davantage le contrôle sur la croissance des dépenses primaires et au même temps apporter une aide en matière de financement de l’énergie aux familles et entreprises plus vulnérables, ainsi qu’aux réfugiés venant d’Ukraine.

La Commission européenne estime maintenant que le projet de budget belge ne s’en tient que partiellement à ces conseils. Ainsi, les dépenses belges augmentent plus rapidement que ce que conseille l’Europe, mais notre pays ne peut pas utiliser les aides exceptionnelles de soutien pour excuser cette croissance. La Commission constate que l’augmentation des dépenses primaires est avant tout engendrée par l’indexation automatique des salaires des fonctionnaires et des allocations et par des dépenses sociales qui augmentent de façon structurelle (en raison du vieillissement de la population et des pensions minimales plus élevées).