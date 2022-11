EDUbox La migration: une histoire de tous les temps

L’EDUbox La migration se veut une aide à l’enseignant prête à l’emploi, qui permettra aux élèves de prendre conscience de la complexité de ce thème. Ils apprendront à réfléchir et à se former leur propre opinion. Ils comprendront que la migration crée des opportunités et des défis et qu’il faut oser aborder ce thème et avoir des opinions divergentes à son sujet.



Les élèves auront l’occasion de s’entretenir avec plusieurs migrants via une chatbox préprogrammée. Ils comprendront ainsi mieux les choix et les dilemmes auxquels les migrants sont confrontés.

L’EDUbox contient une partie plus théorique, des exercices pratiques, des exemples et une chatbox préprogrammée. Elle est aussi liée à un vaste volet numérique comprenant du matériel audiovisuel, présenté notamment par la journaliste Marjan Temmerman (VRT) qui explique aux élèves ce qu’est exactement la migration, sur base de différents "thèses". Le professeur Ilse Derluyn du CESSMIR (Centre for Social Study of Migration and Refugees à l’Université de Gand) donne, pour sa part, une explication très claire de la différence entre les migrants et les réfugiés ainsi que de la procédure de demande d’asile.