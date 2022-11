Le grand couturier Raf Simons met un terme à sa marque de mode éponyme

"La collection Printemps/Ete 2023 marque la conclusion d'un voyage extraordinaire long de 27 ans et la dernière saison de la marque de mode Raf Simons", écrivait le couturier sur son compte Instagram. "Les mots me manquent pour exprimer à quel point je suis fier de tout ce que nous avons accompli", a-t-il poursuivi en remerciant son équipe, ses collaborateurs, "les médias et acheteurs", ses amis et sa famille ainsi que ses "fans fidèles". "Merci de croire en notre vision et en moi."

"Toujours incroyable, toujours source d'inspiration. Merci Raf", a réagi le créateur américain Marc Jacobs en commentaire à son message. Le magazine de mode Vogue a demandé à Raf Simons plus de commentaires sur cette annonce, mais l'équipe de communication du créateur a fait savoir que le post Instagram serait la seule communication officielle concernant l'arrêt de la marque éponyme.