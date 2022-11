Le plan de transformation de la VRT approuvé: 68 licenciements secs

"1.880 collaborateurs continueront à donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour pour que la radiodiffusion publique soit plus que jamais pertinente pour tous", écrit la direction de la VRT dans un communiqué de presse. Avec le plan de transformation présenté en avril dernier et approuvé ce mardi, 68 travailleurs seront donc forcés de quitter l'entreprise. C’est moins que les 116 licenciements annoncés au départ, résultat notamment de négociations intenses avec les syndicats.

Au cours des années 2023, 2024 et 2025, une centaine d'employés à temps plein quitteront naturellement la VRT et un sur deux d'entre eux ne sera pas remplacé. La plupart partiront à la retraite. La série "Thuis" (70 collaborateurs) sera, elle, réalisée par la maison de production Eyeworks à partir du début de l'année prochaine, le service public flamand ayant pris la décision stratégique de ne plus produire de fiction en interne.

Le gouvernement flamand a demandé au service public de radio et télévision de faire des économies. La VRT va ainsi devoir utiliser structurellement 25,1 millions d'euros de fonds publics en moins sur la durée du contrat de gestion 2020-2025. En avril, le CEO Frederik Delaplace avait dès lors proposé un "plan de transformation", qui prévoyait initialement 116 licenciements secs, le non-remplacement de 50 départs naturels et l'externalisation de "Thuis" (photo).