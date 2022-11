Le SPF Justice refuse un test d'âge aux mineurs étrangers non accompagnés tant qu’ils n’ont pas de place d’accueil

Le réseau d'accueil des demandeurs d'asile étant surchargé, Fedasil donne la priorité aux personnes les plus vulnérables, parmi lesquelles figurent les mineurs d’âge étrangers non accompagnés. Lorsqu’un doute subsiste concernant l'âge du jeune, le service des Tutelles doit normalement effectuer un test médical, qui consiste en une triple radiographie des dents, de la clavicule et du poignet. Mais depuis le 26 octobre, le service refuse de faire passer ces examens.

"Après avoir vécu dans la rue, les jeunes sont trop faibles pour de telles radios", explique Sharon Beavis du SPF Justice. "Ce serait inhumain de les leur faire passer. Ils ont alors d’autres besoins. D’autre part, il y a un risque qu’ils soient infectés de tuberculose ou de gale. Ils doivent donc d’abord passer un test médical et éventuellement être traités, ce qui fait partie du droit de tout demandeur d’asile à recevoir un lit, un bain et du pain".