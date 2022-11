Colruyt teste un véhicule autonome sur la voie publique à Londerzeel

Les premiers essais avec le "Clevon 1" ont eu lieu ces dernières semaines sur le parking du centre de distribution de Londerzeel. Ce mercredi, le véhicule a parcouru une distance de quatre kilomètres jusqu'au point d'enlèvement Collect&Go local, le tout sous escorte policière. L'engin roulait à une vitesse maximale de 25 kilomètres par heure. En théorie, il peut atteindre les 50 km/h. Il peut contenir seize bacs Collect&Go remplis de course commandées en ligne.

Après la livraison, le véhicule est retourné au centre de distribution. Le Clevon 1 utilise trois caméras frontales, deux caméras latérales et une caméra arrière. Il est aussi équipé de quelques radars de courte et de longue distance, qui peuvent notamment mesurer les distances, mais aussi reconnaître et identifier les obstacles, tels que les voitures, les vélos et les piétons. Le véhicule communique à l'aide de la 4G avec un opérateur situé dans un espace de contrôle. Pour plus de sécurité, il est d'ailleurs équipé de deux cartes SIM de deux opérateurs différents.

Avant de communiquer sur le déploiement futur de cette solution, Colruyt Group souhaite tester le véhicule sans pilote de manière approfondie. Mais son intérêt ne fait aucun doute. "Il y a déjà une pénurie mondiale de conducteurs, le coût des derniers kilomètres est aujourd'hui très élevé et la mobilité dans les villes est un véritable défi", expliquait Tom De Prater, responsable du service Collect&Go. "Il est donc crucial d'investir dans l'innovation, les nouvelles solutions et les technologies de pointe. Nous sommes enthousiastes quant au potentiel, tout en étant très réalistes et en adoptant une approche progressive."