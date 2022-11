L'hôtel Métropole a été vendu et rouvrira ses portes en 2025

"Après qu’il ait été indépendant pendant plus d'un siècle, nous étions convaincus que la pérennité de l'hôtel passerait par son intégration dans un groupe financier solide et une chaîne hôtelière plus internationale. Les repreneurs nous ont fait une proposition qui permet d'assurer la pérennité du bâtiment et de respecter sa vocation première", a commenté Charles-Henry Bervoets, administrateur de la Société Hôtel Métropole SA.

"C'est une page qui se tourne pour notre famille, qui a présidé aux commandes de ce lieu de prestige pendant six générations. Mais nous sommes contents d'avoir trouvé une solution en ce sens. Avec les nouveaux actionnaires, l'Hôtel Métropole va pouvoir rouvrir ses portes, connaître une nouvelle dynamique, recréer des emplois et briller à nouveau". La reprise sera effective à la fin décembre 2022. L’établissement hôtelier doit être rénové et devrait pouvoir rouvrir ses portes d’ici trois ans.