Le Conseil supérieur de la Justice ouvre une enquête spéciale sur le meurtre d’un policier à Schaerbeek

Le suspect, Yassine Mahi, s'était présenté spontanément à un poste de police le matin de l’attaque et avait ouvertement menacé la police, tout en demandant une prise en charge psychologique. Le parquet avait été informé et a ordonné à la police de l'accompagner dans le service psychiatrique d'un hôpital. Qu’il a quitté peu après le départ des policiers. En début de soirée, Yassine Mahi est passé à l'acte à Schaerbeek. Il a tué un policier et en a blessé un autre. Il a entretemps été incarcéré.

"Ces événements ont provoqué de grands remous et soulevé de nombreuses questions sur les actions de la police, du système judiciaire et de l'hôpital. Entretemps, une instruction judiciaire a été lancée", a précisé le CSJ. Le Conseil supérieur de la Justice est maintenant chargé d'enquêter de manière indépendante et objective sur tout dysfonctionnement du système judiciaire.