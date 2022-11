Le littoral est la destination favorite des touristes belges d'un jour

La Côte est surtout appréciée par les familles avec enfants et durant l'été. Les campagnes sont également visitées principalement en été. Par contre, les voyages dans les villes d'art et à Bruxelles s'effectuent plus souvent au printemps.

La Flandre orientale, le Brabant flamand et le Limbourg sont des provinces propices à la promenade. Anvers est la ville la plus attrayante pour les musées, les expositions et les attractions. La Flandre occidentale attire surtout les touristes d'un jour grâce aux visites à la Côte.

"Nous allons maintenant approfondir les chiffres de l'étude. Le but est aussi d'actualiser ces chiffres après un certain temps et de voir s'il y a certaines tendances qui se créent", déclarait Sabien Lahaye-Battheu, présidente de Westtoer. L’office du tourisme de Flandre occidentale a mené cette étude en collaboration avec Toerisme Vlaanderen, les provinces flamandes, l'ASBL Kunststeden Vlaanderen et Visit.Brussels. Au total, 3.000 Belges ont été questionnés de juin 2021 à juin 2022.