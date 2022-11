Les mandats de protection extrajudiciaire en hausse de 20%, les testaments et dotations restent populaires

De plus en plus de personnes prennent des dispositions et planifient leur succession à l'aide des outils juridiques qui leur permettent de transmettre leur patrimoine à la génération suivante selon des souhaits spécifiques, et même d'anticiper d'éventuels problèmes de santé, constate la fédération du notariat Fednot. La hausse du nombre de mandats de protection extrajudiciaire avait déjà été marquée au premier semestre 2021 (+27,7% par rapport à la même période en 2020) et se confirme au premier semestre de cette année (+21,3%).

"Les gens choisissent sans intermédiaire judiciaire une personne à laquelle elles font entièrement confiance pour gérer leurs biens, la plupart du temps il s’agit de leur partenaire ou d’un enfant", précisait la notaire Helena Verwimp dans l’émission "De ochtend" sur Radio 1 (VRT). Cet enthousiasme pour les mandats de protection extrajudiciaire concerne cependant surtout le nord du pays: sur les 41.405 mandats, 36.840 ont été conclus en Flandre.

Les personnes de plus de 65 ans optent principalement pour cet outil et représentent environ 75% du total des demandes. Mais de plus jeunes gens s’inquiètent aussi de leur santé à long terme : 5% des demandes émanent de personnes âgées de 36 à 50 ans. "Conclure un mandat de protection extrajudiciaire chez un notaire coûte entre 500 et 600 euros", précisait Helena Verwimp.