Mondial : la Belgique débute son tournoi contre le Canada, un match déjà crucial

Le Canada, qui participe à son premier Mondial depuis 1986, est un adversaire dangereux pour le sélectionneur des Diables. "Le Canada n'aura rien à perdre, tout l'aspect émotionnel sera pour eux avec les espoirs et l'enthousiasme d'un premier match et ça, en football, c'est très dangereux." Les Canucks ont devancé les États-Unis et le Mexique dans leur groupe qualificatif. Outre la superstar Alphonso Davies (Bayern Munich), de retour de blessure, plusieurs visages familiers seront les têtes d'affiches des Canadiens : l'ancien Gantois Jonathan David (Lille) et les deux Brugeois Tajon Buchanan et Cyle Larin, notamment.

Côté belge, Roberto Martinez (photo) a confirmé la titularisation du capitaine Eden Hazard. Jan Vertonghen semble totalement remis, alors que l'état de Romelu Lukaku sera réévalué prochainement.