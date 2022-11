Procès des attentats du 22 mars 2016 : le nouveau box des accusés est prêt

Le nouveau box des accusés (photo), où neuf d'entre eux se tiendront pendant le procès des attentats de Bruxelles et Zaventem, est prêt depuis le 14 novembre et a été présenté à la presse ce mercredi. La version précédente du dispositif avait été rejetée par les avocats de la défense lors du faux départ du procès il y a plusieurs semaines. La présidente de la cour avait alors rendu un arrêt obligeant sa modification. Le nouveau box ressemble beaucoup à celui des accusés au procès des attentats de Paris. La construction des premiers box des accusés, leur destruction et la construction du nouveau grand box unique aura coûté au total 485.000 euros.