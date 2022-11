Une crèche de Denderleeuw perd aussi sa licence, le propriétaire s’y oppose

L'agence flamande Opgroeien (pendant de l’Office de la Naissance et de l’Enfance) revoit actuellement une série de plaintes qui ont été introduites par le passé à l’encontre de certaines crèches en Flandre. Elle réagit ainsi à la fermeture d’urgence de plusieurs établissements d’accueil de la petite enfance où des maltraitances ont été constatées et aux critiques dont elle a fait l’objet à propos de situations de danger auxquelles elle n’aurait pas donné suite assez rapidement. Critiques qui ont mené à la démission de son administratrice générale Katrien Verhegge la semaine dernière. Opgroeien a ainsi décidé de suspendre aussi la licence de la crèche De Bengeltjes, située à Denderleeuw (Flandre orientale), en raison d'une récente "situation de danger" et de plaintes. Le propriétaire de la crèche affirme "tomber des nues" et conteste la décision.