Depuis les tribunes d’honneur, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib arbore le brassard "One Love"

Hadja Lahbib était présente en tribunes d'honneur aux côtés, notamment, du président de la FIFA Gianni Infantino et du président de l'Union belge Paul Van den Bulck.

Les sept fédérations européennes, dont la Belgique, qui avaient prévu de faire porter à leurs capitaines un brassard coloré "One Love" contre les discriminations, ont renoncé lundi face à la menace de "sanctions sportives" par la FIFA, qui ne les a pas précisées.

Contrairement aux joueurs de l'Allemagne, qui, quelques heures plus tôt, se sont ostensiblement mis la main devant la bouche sur la traditionnelle photo d'équipe qui précède le coup d'envoi, les Diables Rouges n'ont pas mené d'action avant le match.