La ministre d'État et ennemie numéro 1 du Vlaams Blok, Paula D'Hondt, s’est éteinte à l’âge de 96 ans

Au début de l'année 1989, elle devient commissaire royale à l'immigration, un nouveau poste auquel elle donne beaucoup de substance en raison de la passion avec laquelle elle défend ses positions. Paula D'Hondt se voit d'ailleurs primée à plusieurs reprises : prix Ark pour la liberté d'expression ou encore docteur honoris causa à l'Université de Gand et à l'Open University (Pays-Bas).

Paula D'Hondt est alors devenue le symbole de la tolérance et la défenseure de la société multiculturelle. Elle se place à ce titre comme l'ennemie numéro 1 du Vlaams Blok (devenu Vlaams Belang). Son mandat de Commissaire royal expire en février 1993. Lors de la présentation de son rapport final, Paula D'Hondt s'est dite satisfaite, mais a averti que les efforts devaient être poursuivis. Un mois plus tard, elle reçoit le Grand Cordon de l'Ordre de Léopold et le 26 mai, elle est nommée ministre d'État. Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, devenue Unia, prend alors le relais.

Bien qu'elle ait déjà atteint l'âge de la pension, Paula D'Hondt devient présidente de l'office flamand de l'enfance Kind en Gezin et reste à ce poste jusqu'en décembre 1998. Sous son impulsion, cette institution accorde plus d'attention aux enfants issus de familles défavorisées et à la maltraitance des enfants.