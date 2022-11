Plus de 1.000 Bruxellois participent à une grande fête linguistique pour apprendre le néerlandais

L'événement, organisé par "Het Huis van het Nederlands" s'était déjà tenu en 2018 et 2019 avant de connaître une interruption due à la crise sanitaire.

Bien que l'objectif premier soit la pratique du néerlandais, c'est aussi un excellent moyen de faire connaître l'offre existante dans la capitale et toutes les institutions impliquées. "Nous organisons 'Allez:NL' pour encourager la pratique du néerlandais et supprimer les barrières entre les gens. Les étudiants découvrent le réseau néerlandophone bruxellois et se connectent les uns aux autres", a expliqué Patrick Manghelinckx, directeur de "Het Huis van het Nederlands".