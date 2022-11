Prolongation des centrales nucléaires : le MR demande (et obtient) le soutien de la N-VA, "du jamais vu"

La N-VA, dans l'opposition, plaide elle aussi - tout comme le président du MR, George-Louis Bouchez -, pour la prolongation d'un nombre accru de réacteurs (cinq au total dans l'esprit du président des libéraux francophones). Mais, note le journal économique, le MR n'a jusqu'à présent pas accepté l'offre du président de la N-VA, Bart De Wever, qui a déjà offert à M. Bouchez un changement de majorité au parlement à plusieurs reprises.

Mme Marghem avait annoncé le mois dernier qu'elle soumettrait son texte à la signature de tous les autres partis si le gouvernement n'avait pas pris de mesures concrètes dans le cadre de ses négociations avec Engie, n'excluant pas dès lors de constituer une majorité alternative. Selon 'De Tijd', la députée libérale dispose "maintenant du soutien politique" de son président de parti.

Ivan De Vadder, journaliste politique à la VRT, qualifie la démarche de Marghem et du MR de "jamais vue". "Le génie est sorti de la bouteille. On sent bien que quelque chose se passe, qu'une construction est en cours", commente-t-il. "Le MR n'est vraiment pas en train de baisser les armes. Au contraire, il fait même entrer un parti flamand de l’opposition. La N-VA obtient ainsi un instrument supplémentaire - à côté du budget et de l'asile - pour combattre ce gouvernement", constate encore le journaliste.