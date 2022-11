Tout nu au musée : c’est ce que propose une nocturne spéciale organisée dans un musée à Deurle

Le musée organise la "nocturne nue" en collaboration avec Naked Freedom, une organisation qui veut briser le tabou de la nudité et la rendre plus acceptable dans le domaine du bien-être, à la plage, à la piscine, à pied, à vélo, etc. et donc aussi au musée. Quelque 60 personnes ont déjà acheté un billet pour visiter le musée dénudés.

Pour les personnes intéressées qui n'ont pas froid aux yeux, la nocturne "nue" se tiendra le vendredi 25 novembre entre 18h00 et 22h00.