Expédition Simon Stevin : plus de plastiques dans l’Escaut que dans la mer du Nord

Les déchets sauvages, le changement climatique et la perte de biodiversité sont, selon l'Institut flamand pour la mer, les trois grands défis de notre époque. Les eaux douces intérieures en souffrent tout autant que les océans et les mers. L'expédition Simon Stevin a constaté ces trois composantes dans la mer du Nord, mais aussi dans l'Escaut occidental et l'Escaut oriental durant cette semaine de recherche.

Les concentrations en micro- et macroplastiques durant l'expédition ont montré des différences entre les eaux salées, saumâtres et douces. Les nombres de micro- et macroplastiques dans les parties douces de l'Escaut sont quatre à huit fois plus élevées dans les eaux de surface que dans la partie saumâtre et salée. Les différences sont plus faibles dans les fonds marins ou fluviaux. Les chiffres démontrent que des fleuves comme l'Escaut sont plus contaminées par les matières plastiques que la mer du Nord.