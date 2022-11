La zone de police de Zwijndrecht piratée: des informations sensibles mises en ligne

Un pirate informatique s'est introduit dans le système de la zone de police locale de Zwijndrecht (province d’Anvers) et a divulgué des milliers de plaques d'immatriculation, des amendes pour excès de vitesse ainsi que des procès-verbaux, rapportaient jeudi soir VTM Nieuws et Het Laatste Nieuws. Le parquet d’Anvers confirme qu’une enquête est en cours. Il s'agirait de l'une des plus grandes fuites de données publiques en Belgique. Selon le chef de la zone de police concernée, Marc Snels, certaines informations sensibles comme des photos d’un enfant maltraité auraient aussi été mises en ligne par le pirate informatique.