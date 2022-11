Le centre de transit Ariane accueille à nouveau des réfugiés ukrainiens

L’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile va recourir pour la première fois à des travailleurs intérimaires pour combler une partie du manque d'effectifs, indiquaient ce vendredi la fédération sectorielle de l'intérim Federgon et Fedasil. Le conseil des ministres y a donné son feu vert. Le réseau d'accueil de Fedasil est saturé depuis un an et demi. Plus de 2.000 candidats réfugiés, selon différentes associations, doivent actuellement passer la nuit à la belle étoile faute de place dans un centre d'accueil.

Pour tenter de résoudre le problème, Fedasil a ouvert plusieurs centres d'urgence et d'autres doivent ouvrir dans les prochaines semaines. D'importants renforts en personnel sont donc nécessaires, or Fedasil peine à trouver des candidats. 260 postes sont actuellement à pourvoir au sein de l'agence. En plus de collaborer avec le Forem, Actiris et le VDAB, Fedasil va désormais recourir à des intérimaires. "Le recours à des travailleurs intérimaires fait partie des mesures qui nous permettront de renforcer nos équipes et ainsi maximiser le nombre de places dans les centres d'accueil", précisait Benoît Mansy, porte-parole de Fedasil.

Un accord-cadre a été conclu entre le service public fédéral Stratégie et Appui (BOSA) et les entreprises Randstad, Tempo-Team, Manpower et Start People. Les procédures de recrutement auraient déjà permis de présenter des profils à Fedasil.