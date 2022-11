Le Musée des Beaux-Arts de Gand reçoit un chef-d'œuvre du Liégeois Del Cour

L'artiste baroque Jean Del Cour (1627-1707) était un élève du sculpteur italien Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), qui était considéré comme un second Michel-Ange. Del Cour était d'ailleurs également appelé le "Bernini liégeois". De son temps, il est devenu le sculpteur le plus important et le plus polyvalent de la principauté de Liège. Il a reçu de nombreuses commandes pour créer des autels, des chaires, des jubés ou encore des supports d'orgue pour des églises et des monastères notamment.

La renommée et le champ d'action du sculpteur couvraient l'ensemble des Pays-Bas méridionaux, avec des commandes prestigieuses, dont le tombeau de l'évêque Eugène-Albert d'Allamont dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand. En Flandre, les œuvres du sculpteur de renom sont cependant très rares.

Le Musée des Beaux-Arts de Gand va envoyer le bozzetto dans un atelier de restauration bruxellois, avant de l’inclure dans une exposition au MAS (Museum aan de Stroom) anversois (photo).