Les directeurs de prisons flamandes protestent contre la surpopulation carcérale

En mars dernier, l’émission "Terzake" (VRT) filmait encore la situation dramatique à la prison de Gand : des centaines de prisonniers doivent s’entasser à deux ou trois dans des cellules prévues pour un seul détenu, une partie d’entre eux dormant sur des matelas au sol. Les chiffres de début 2022 sont clairs : 11.076 personnes étaient incarcérées en Belgique alors qu’il n’y avait au total que 9.500 places dans les prisons belges.

Le ministre de la Justice comprend l’indignation des directeurs et veut se concerter avec les parquets et tribunaux à propos de la durée des détentions préventives dans notre pays. "Autrefois, les gens étaient libérés plus tôt dans l’attente d’un procès, alors que maintenant ils sont incarcérés de plus en plus longtemps. Nous nous demandons si les critères sont bien appliqués", indiquait Hans Claus ce vendredi matin dans l’émission "De ochtend" (VRT). "Raison pour laquelle nous sommes en concertation positive avec des magistrats, notamment".

Vincent Van Quickenborne (photo) rappelle les critères pour une détention préventive : la détention doit être une nécessité pour la sécurité publique, il faut pouvoir prouver qu’il y a danger de récidive ou de fuite, ou de disparition de preuves.